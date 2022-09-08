Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek ayırdı. Kavgada başından yaralanan Aziz Hazar (46) hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Adıyaman haber | Adıyaman'da 1 kişinin yaralandığı tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

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