Adıyaman haber! Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin berber dükkanını kurşunlaması kamerada - Son Dakika
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Adıyaman haber! Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin berber dükkanını kurşunlaması kamerada

14.09.2022 21:03
Adıyaman haber! Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin berber dükkanını kurşunlaması kamerada

Adıyaman haberi... ADIYAMAN'da maskeli 2 şüphelinin, motosiklet ile geldikleri berber dükkanını kurşunlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'da maskeli 2 şüphelinin, motosiklet ile geldikleri berber dükkanını kurşunlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, E.A.'ya ait olan berber dükkanına tabancayla ateş açarak kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman haber! Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin berber dükkanını kurşunlaması kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman haber! Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin berber dükkanını kurşunlaması kamerada - Son Dakika
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