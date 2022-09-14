Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, E.A.'ya ait olan berber dükkanına tabancayla ateş açarak kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman haber! Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin berber dükkanını kurşunlaması kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.