Adıyaman haber! Adıyaman'da tek katlı ev ile bahçesindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Adıyaman haber! Adıyaman'da tek katlı ev ile bahçesindeki otomobil yandı

11.09.2022 17:24
Adıyaman haber! Adıyaman'da tek katlı ev ile bahçesindeki otomobil yandı

Adıyaman gündem haberi | ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ev ile alevlerin sıçradığı bahçede park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dörtyol Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Demir 'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanı görenler durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin büyük bölümü yandı, alevlerin sardığı bahçede park halinde bulunan otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Besni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman haber! Adıyaman'da tek katlı ev ile bahçesindeki otomobil yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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