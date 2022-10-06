Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "Aile Eğitimi" konulu konferans düzenlendi.
Aile Destek Merkezleri Projesi kapsamında Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi konferans salonunda, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağlam tarafından öğrenci ve velilere yönelik "Aile Eğitimi" verildi.
Etkinlikte, aile kavramının önemi ve çocuk yetiştirmede ailenin öneminden bahsetti.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman haberi! Adıyaman'da 'Aile Eğitimi' konferansı düzenlendi - Son Dakika