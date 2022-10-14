Adıyaman haberi: Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Yasin Kürşat Demiralp (44) idaresindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Demiralp olay yerinde hayatını kaybetti.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuncay Mahitapoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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