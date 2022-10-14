Adıyaman haberi: Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman haberi: Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

14.10.2022 11:10
Adıyaman haberi: Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

Adıyaman bölgesinden gelen habere göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yasin Kürşat Demiralp (44) idaresindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Demiralp olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuncay Mahitapoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman haberi: Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman haberi: Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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