Adıyaman haberi... Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika
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Adıyaman haberi... Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

09.10.2022 20:40
Adıyaman haberi... Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Edinilen Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

???????Taşlıyazı Mahallesi'nde sondaj dinamosuna elektrik hattı çekmek isteyen Ertan Emiroğlu (29) direğe tırmandı.

Burada akıma kapılan Emiroğlu, direkten düşerek ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emiroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman haberi... Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman haberi... Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika
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