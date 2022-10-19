Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada bir iş yerinde kaçak alkol üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adreste arama yaptı. Aramada 33 adet 0,5 litre pet şişe ve 6 adet bidon içerisinde toplam 46,5 litre sahte alkollü içecek ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman haberi | Adıyaman'da kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

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