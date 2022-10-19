Adıyaman haberi | Adıyaman'da kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman haberi | Adıyaman'da kaçak alkol ele geçirildi

19.10.2022 13:47
Adıyaman haberi | Adıyaman'da kaçak alkol ele geçirildi

Adıyaman haber... Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada bidonlar içerisinde 46,5 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada bidonlar içerisinde 46,5 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada bir iş yerinde kaçak alkol üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adreste arama yaptı. Aramada 33 adet 0,5 litre pet şişe ve 6 adet bidon içerisinde toplam 46,5 litre sahte alkollü içecek ele geçirdi.

İş yeri sahibi şüpheli F.A. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman haberi | Adıyaman'da kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

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