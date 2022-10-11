Kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

11.10.2022 21:34

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen sebze ve meyve yüklü 02 ACG 132 plakalı kamyonet, Kahta-Siverek kara yolu TPAO üretim tesisi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada, kamyonetteki H.A ile H.İ. yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Aracın kasasındaki sebze ve meyveler yol kenarına saçıldı.

YORUMLAR
500
Adıyamanspor Ligden çekilme kararı aldı Adıyamanspor Ligden çekilme kararı aldı Vali Çuhadar, köylerdeki hizmetleri yerinde görüyor Vali Çuhadar, köylerdeki hizmetleri yerinde görüyor
Kaynak: AA

Adıyaman, TPAO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 05:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement