Kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen sebze ve meyve yüklü 02 ACG 132 plakalı kamyonet, Kahta-Siverek kara yolu TPAO üretim tesisi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada, kamyonetteki H.A ile H.İ. yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Aracın kasasındaki sebze ve meyveler yol kenarına saçıldı.
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