Adıyaman haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

17.10.2022 09:12
Adıyaman haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman yerel gündem haberine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.S, A.Y, M.Y, A.D. ve E.S'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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