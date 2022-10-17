Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.S, A.Y, M.Y, A.D. ve E.S'yi yakaladı.

Kaynak: AA

Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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