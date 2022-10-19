Dedektör köpeğin toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulması
Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
ADIYAMAN - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.
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