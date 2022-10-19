Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

19.10.2022 14:02

Dedektör köpeğin toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulması Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi ADIYAMAN - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

Dedektör köpeğin toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulması

Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Kaynak: AA
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Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

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