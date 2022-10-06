Adıyaman haberleri: Adıyaman'da devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman haberleri: Adıyaman'da devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı

06.10.2022 11:28
Adıyaman haberleri: Adıyaman'da devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı

Adıyaman haberine göre Adıyaman'ın Tut ilçesinde arpa yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde arpa yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Nurettin Özçelik idaresindeki 44 FF 404 plakalı arpa yüklü kamyon, Tut Göksu Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Özçelik yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ambulansla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kamyondaki arpalar yola savruldu.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman haberleri: Adıyaman'da devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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