Adıyaman haberleri: Adıyaman'da devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde arpa yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Nurettin Özçelik idaresindeki 44 FF 404 plakalı arpa yüklü kamyon, Tut Göksu Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Özçelik yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ambulansla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kamyondaki arpalar yola savruldu.
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