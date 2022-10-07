Jandarma ekipleri, Yeniköy Köyününde yaşayan M.D'ye ait bir evde 35 bin lira ve 300 euro'nun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman haberleri: Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.