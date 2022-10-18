Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

18.10.2022 07:26

Adıyaman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 6 adreste arama yapıldı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan aramalarda 14 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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