Adıyaman haberleri... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman haberleri... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

20.10.2022 23:11
Adıyaman haberleri... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

Gelen Adıyaman haberine göre Adıyaman'da yapılan şafak operasyonu ile uyuşturucu suçlamasıyla gözaltında alınan 7 şahıstan 5'i mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da yapılan şafak operasyonu ile uyuşturucu suçlamasıyla gözaltında alınan 7 şahıstan 5'i mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde önceki gün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan M. D., M.D., D.D., M.R.B. ve Ö.E., E.T., ve E.Ç., emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan M. D., M.D., D.D., M.R.B. ve Ö.E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.T., ve E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman haberleri... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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