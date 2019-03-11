Son Dakika Haberleri: Adıyaman Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı 2 Yaralı

Adıyaman Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı 2 Yaralı

1 saat önce

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı 2 yaralıAdıyaman'da, hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Abuzer Benli'nin kullandığı 02 LF 394 plakalı motosiklet, kavşakta Hasan Çoktaşar yönetimindeki 02 HF 343 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Abuzer Benli ile motosikletin sepet kısmında oturan Hatice Çoktaşar yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Benli ve Çoktaşar'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:07 Kaynak: DHA

Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkaracak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum

Ünlü Oyuncu Özge Özpirinçci'nin Yeğenine Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis İstemi Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]