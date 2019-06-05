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ADIYAMAN Hafif ticari araç, şarampole devrildi 3 yaralı

1 saat önce

Hafif ticari araç, şarampole devrildi 3 yaralıAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, şarampole devrildi 3 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Karaburun köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'a giden Volkan Laçin (27) yönetimindeki 44 FF 495 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Laçin ile araçta bulunan Şükrü Karadağlı (19) ve Ali Aliyev (27) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN Hafif ticari araç, şarampole devrildi 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:34 Kaynak: DHA
Laçin, Adıyaman, Güncel
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