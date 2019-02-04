Adıyaman Hafif Ticari Araç Seyir Halinde Alev Aldı
23 dakika önce
Hafif ticari araç seyir halinde alev aldıAdıyaman'ın Besni ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Hafif ticari araç seyir halinde alev aldı Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Solak
, yönetimindeki 02 DB 417 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine aracını yol kenarına çeken Solak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aracı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, araçta maddi hasara neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:55 Kaynak: DHA
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