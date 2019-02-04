Son Dakika Haberleri: Adıyaman Hafif Ticari Araç Seyir Halinde Alev Aldı

Adıyaman Hafif Ticari Araç Seyir Halinde Alev Aldı

23 dakika önce

Hafif ticari araç seyir halinde alev aldıAdıyaman'ın Besni ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Hafif ticari araç seyir halinde alev aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Solak, yönetimindeki 02 DB 417 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine aracını yol kenarına çeken Solak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aracı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, araçta maddi hasara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:55 Kaynak: DHA

İtfaiye, Araç, Güncel
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