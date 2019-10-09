Adıyaman-halk otobüsü şoförü, güzergahtan çıkıp rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
1 saat önce
Halk otobüsü şoförü, güzergahtan çıkıp rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü (2)
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:20 Kaynak: DHA
ADIYAMAN-Halk otobüsü şoförü, güzergahtan çıkıp rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü (2)
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