ADIYAMAN Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldı
8 saat önce
Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde hastane çatısında takılı kalan yavru kırlangıcı itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 Kaynak: DHA
Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldı Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde hastane çatısında takılı kalan yavru kırlangıcı itfaiye kurtardı. Kahta Devlet Hastanesi
'nin çatısında takılı kalan ve kurtulmak için çırpınan yavru kırlangıcı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri çatıya takılan kırlangıcı kurtarıp, doğaya saldı.
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