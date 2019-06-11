Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldı
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ADIYAMAN Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldı

8 saat önce

Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde hastane çatısında takılı kalan yavru kırlangıcı itfaiye kurtardı.

Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hastane çatısında takılı kalan yavru kırlangıcı itfaiye kurtardı.
Kahta Devlet Hastanesi'nin çatısında takılı kalan ve kurtulmak için çırpınan yavru kırlangıcı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri çatıya takılan kırlangıcı kurtarıp, doğaya saldı.
ADIYAMAN Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 Kaynak: DHA
Adıyaman, Kahta, İtfaiye, Güncel
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