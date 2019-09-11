Son Dakika Haberleri: Adıyaman Havalimanı 1 ayda yaklaşık 22 bin yolcuya hizmet verdi
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Adıyaman Havalimanı 1 ayda yaklaşık 22 bin yolcuya hizmet verdi

1 saat önce

Adıyaman Havalimanı Ağustos ayı içerisinde 21 bin 910 yolcuya hizmet verdi.

Adıyaman Havalimanı 1 ayda yaklaşık 22 bin yolcuya hizmet verdi, System.String[]

Adıyaman Havalimanı Ağustos ayı içerisinde 21 bin 910 yolcuya hizmet verdi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiği 21 bin 565, dış hat yolcu trafiğinin 345 olmak üzere toplam yolcu trafiğinin 21 bin 910 olduğu belirtildi.


2019 yılı Ağustos ayında Adıyaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 192, dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere, toplam uçak trafiği 196 olarak gerçekleşti.


2019 yılı Ağustos ayında Adıyaman Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 225 ton oldu.


Adıyaman Havalimanı 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 164 bin 371, uçak trafiği bin 206, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 391 ton olarak gerçekleşti. - ADIYAMAN

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
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