Adıyaman Havalimanı inşaat alanında trafik kazası: 4 yaralı
52 dakika önce
Adıyaman Havalimanı inşaat alanında virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman Havalimanı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:35 Kaynak: AA
inşaat alanında virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ali Güngör
idaresindeki 34 UA 0386 plakalı kamyonet, apronda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Güngör ile kamyonette bulunan Ufuk Toy, Doğan Erat ve Ali Opak yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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