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Adıyaman Havalimanı Kasım ayında 20 bin kişiye hizmet verdi
6 saat önce
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan havalimanı istatistiklerine göre Kasım ayında Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin 19 bin 810 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:43 Kaynak: İHA
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan havalimanı istatistiklerine göre Kasım ayında Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin 19 bin 810 oldu.
2019 yılı Kasım ayında Adıyaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 174 olarak gerçekleşti.
2019 yılı Kasım ayında Adıyaman Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 162 ton oldu.
Adıyaman Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 224 bin 203, uçak trafiği bin 708, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 912 ton olarak gerçekleşti. - ADIYAMAN
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