Son Dakika Haberleri: Adıyaman Havalimanı Kasım ayında 20 bin kişiye hizmet verdi
Son Dakika Güncel Adıyaman Havalimanı Kasım ayında 20 bin kişiye hizmet verdi - Son Dakika

Adıyaman Havalimanı Kasım ayında 20 bin kişiye hizmet verdi

6 saat önce

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan havalimanı istatistiklerine göre Kasım ayında Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin 19 bin 810 oldu.

Adıyaman Havalimanı Kasım ayında 20 bin kişiye hizmet verdi, System.String[]

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan havalimanı istatistiklerine göre Kasım ayında Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin 19 bin 810 oldu.


2019 yılı Kasım ayında Adıyaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 174 olarak gerçekleşti.


2019 yılı Kasım ayında Adıyaman Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 162 ton oldu.


Adıyaman Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 224 bin 203, uçak trafiği bin 708, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 912 ton olarak gerçekleşti. - ADIYAMAN

Adıyaman Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:43 Kaynak: İHA
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