Son Dakika Haberleri: Adıyaman Havalimanı'nda Yolcu Trafiği

Adıyaman Havalimanı'nda Yolcu Trafiği

1 saat önce

Adıyaman Havalimanı, 2018 aralık ayında 21 bin 70 yolcuya hizmet verdi.

Adıyaman Havalimanı'nda Yolcu Trafiği, System.String[]
Adıyaman Havalimanı, 2018 aralık ayında 21 bin 70 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2018 aralık ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 21 bin 70, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 144 oldu.

Havalimanı yük trafiğiyse toplamda 164 ton olarak gerçekleşti.

Adıyaman Havalimanı'nda 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 280 bin 171'e, uçak trafiği 2 bin 42'ye ulaştı. Yük trafiğiyse 2 bin 298 ton oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:30 Kaynak: AA

Adıyaman Havalimanı, Güncel
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