Son Dakika Haberleri: Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği

1 saat önce

Adıyaman Havalimanı, geçen ay 21 bin 732 yolcuya hizmet verdi.

Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği, System.String[]

Adıyaman Havalimanı, geçen ay 21 bin 732 yolcuya hizmet verdi.


Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü temmuz ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu sayısı 21 bin 394, dış hat yolcu sayısı 338 olmak üzere toplam yolcu trafiği 21 bin 732 oldu.

Bu yılın temmuz ayında Adıyaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı 146, dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere toplam uçak trafiği 148 olarak gerçekleşti.

Aynı ayda Adıyaman Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 191 ton oldu.

Adıyaman Havalimanı'nda bu yılın 7 ayında hizmet verilen yolcu sayısı 142 bin 461, uçak trafiği bin 10, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 166 ton olarak gerçekleşti.

Adıyaman Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ucuz internette süre uzuyor
Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi Son Dakika! Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor Haluk Levent, Emine Bulut'un kızını görüntülü arayarak yüzünü güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:40:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]