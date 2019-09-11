Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği

Adıyaman Havalimanı, geçen ay 21 bin 910 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü ağustos ayı istatistiklerine göre Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiği geçen ay 21 bin 565, dış hat yolcu trafiği 345 olmak üzere toplam yolcu trafiği 21 bin 910 oldu.

2019 yılı ağustos ayında Adıyaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 192, dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere toplam uçak trafiği 196 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında Adıyaman Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 225 ton oldu.

Adıyaman Havalimanı bu yılın 8 ayında hizmet verilen yolcu sayısı 164 bin 371, uçak trafiği bin 206, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 391 ton olarak gerçekleşti.