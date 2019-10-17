Adıyaman Havalimanında tatbikat

Adıyaman Havalimanında uçak yakıtı sızmalarına karşı tatbikat gerçekleştirildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından apron uçak yakıtı sızmalarına karşı alınacak önlemler ile ilgili tatbikat gerçekleştirildi. Havalimanı Müdürü Halil Bilben koordinesinde personel tarafından tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.



Tatbikata katılan personeller tatbikat sonrasında Barış Pınarına Harekatına destek için 'asker selamı' verildi. - ADIYAMAN