Adıyaman Havalimanında tatbikat
1 saat önce
Adıyaman Havalimanında uçak yakıtı sızmalarına karşı tatbikat gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
Adıyaman Havalimanında uçak yakıtı sızmalarına karşı tatbikat gerçekleştirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından apron uçak yakıtı sızmalarına karşı alınacak önlemler ile ilgili tatbikat gerçekleştirildi. Havalimanı Müdürü Halil Bilben koordinesinde personel tarafından tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.
Tatbikata katılan personeller tatbikat sonrasında Barış Pınarına Harekatına destek için 'asker selamı' verildi. - ADIYAMAN
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