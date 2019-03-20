Son Dakika Haberleri: Adıyaman - Havaya Tüfekle Ateş Açan Kadın Yakalandı

Adıyaman - Havaya Tüfekle Ateş Açan Kadın Yakalandı

30 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elindeki av tüfeği ile havaya rast gele ateş açan F.K. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elindeki av tüfeği ile havaya rast gele ateş açan F.K. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Adıyaman Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgeye gelerek incelemeye başladı. Ekipler havaya ateş edenin F.K. isimli kadın olduğunu belirledi. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen F.K. polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çevrede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:54 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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