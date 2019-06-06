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ADIYAMAN HAYVANLARIN KIŞLIK YEMLERİ, YAZ AYLARINDA HAZIRLANIYOR

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde yaz ayları ile birlikte uzayan otlar çiftçiler tarafından toplanarak istifleniyor.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde yaz ayları ile birlikte uzayan otlar çiftçiler tarafından toplanarak istifleniyor. Sert hava koşullarında dışarıya çıkamayan büyük ve küçükbaş hayvanlar istiflenen otlardan yiyerek kışı geçiriyor.
İlçedeki çiftçiler hayvanların kış dönemindeki yem ihtiyacını yaz döneminde uzayan otları istifleyerek karşılıyor. Yaz aylarında uzayan yabani otları tırpanla keserek öbekler haline getiren çiftçiler, bölgede sert geçen kış aylarında ahırlarda tutulan hayvanları bu otlarla besliyor.
Bölgede hayvancılıkla uğraşan Yunus Yıldız, Bölgemizde sık yaptığımız bir şeydir. Hayvanlar otu samandan daha çok yiyor. Önce tırpanla kesiyoruz iki kişi sararak burma haline getiriyoruz. Kuruduktan sonra iki kişi ahırlara koyuyoruz. Hayvanlar ot burmasını hem samandan daha çok tüketiyor. Hem de ekonomik yönden bize faydası oluyor. Günde 100 ot öbeği yapıyoruz dedi.
ADIYAMAN HAYVANLARIN KIŞLIK YEMLERİ, YAZ AYLARINDA HAZIRLANIYOR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
Yunus Yıldız, Gerger, Güncel
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