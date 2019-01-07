Son Dakika Haberleri: Adıyaman Heyelan Yolu Kapattı, Acil Hasta Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Adıyaman Heyelan Yolu Kapattı, Acil Hasta Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Heyelan yolu kapattı, acil hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldıAdıyaman'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Heyelan yolu kapattı, acil hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Sincik'in Karaköse Köyünde yaşayan ve rahatsızlanan KOAH hastası Abuzer Başıbüyük'ün hastaneye götürülmesi için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen sağlık görevlileri, heyelan nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine havalanarak köye ulaşan ekipler, Başıbüyük'ü ambulans helikopter ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedavisine başlanılmasını sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

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