Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN HEYELANLA KAYAN KAYA PARÇALARI YOL KENARINA DÜŞTÜ
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ADIYAMAN HEYELANLA KAYAN KAYA PARÇALARI YOL KENARINA DÜŞTÜ

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde heyelan nedeni ile yamaçlardan kayan kaya parçaları yol kenarına düştü.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde heyelan nedeni ile yamaçlardan kayan kaya parçaları yol kenarına düştü. Çelikhan- Malatya karayolunun 20'inci kilometresinde meydana gelen heyelanda dağlarda kopan kaya parçaları yol kenarına düştü. Kimsenin yaralanmadığı heyelan nedeni ile sürücüler bölgeden hızlarını azaltarak geçiyor. Belediye ve karayollarına bağlı ekiplerin yolda temizleme çalışmalarına başladığı bildirildi.
ADIYAMAN HEYELANLA KAYAN KAYA PARÇALARI YOL KENARINA DÜŞTÜ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
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