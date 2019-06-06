ADIYAMAN HEYELANLA KAYAN KAYA PARÇALARI YOL KENARINA DÜŞTÜ
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde heyelan nedeni ile yamaçlardan kayan kaya parçaları yol kenarına düştü.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Çelikhan
ilçesinde heyelan nedeni ile yamaçlardan kayan kaya parçaları yol kenarına düştü. Çelikhan- Malatya
karayolunun 20'inci kilometresinde meydana gelen heyelanda dağlarda kopan kaya parçaları yol kenarına düştü. Kimsenin yaralanmadığı heyelan nedeni ile sürücüler bölgeden hızlarını azaltarak geçiyor. Belediye ve karayollarına bağlı ekiplerin yolda temizleme çalışmalarına başladığı bildirildi.
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