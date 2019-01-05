Son Dakika Haberleri: Adıyaman Hurda Kamyoneti Forklift ile Taşıdılar

Adıyaman Hurda Kamyoneti Forklift ile Taşıdılar

1 saat önce

Hurda kamyoneti forklift ile taşıdılarAdıyaman'da kaza yaptıktan sonra hurdaya ayrılan kamyonetin forklift ile taşınması sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Hurda kamyoneti forklift ile taşıdılar

Adıyaman'da kaza yaptıktan sonra hurdaya ayrılan kamyonetin forklift ile taşınması sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde kaza yaptığı için hurdaya ayrılan kamyoneti hurdalığa taşımak için çekici yerine forklift kullanıldı. Boyut olarak kendisinden büyük bir aracı taşıyan forklifti görenler taşıma anını cep telefonları ile görüntüledi. Kamyonet, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hurdalığa götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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