Adıyaman Hurda Kamyoneti Forklift ile Taşıdılar
1 saat önce
Hurda kamyoneti forklift ile taşıdılarAdıyaman'da kaza yaptıktan sonra hurdaya ayrılan kamyonetin forklift ile taşınması sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Hurda kamyoneti forklift ile taşıdılar
Adıyaman'da kaza yaptıktan sonra hurdaya ayrılan kamyonetin forklift ile taşınması sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde kaza yaptığı için hurdaya ayrılan kamyoneti hurdalığa taşımak için çekici yerine forklift kullanıldı. Boyut olarak kendisinden büyük bir aracı taşıyan forklifti görenler taşıma anını cep telefonları ile görüntüledi. Kamyonet, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hurdalığa götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:52 Kaynak: DHA
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