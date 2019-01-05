Adıyaman Hurda Kamyoneti Forklift ile Taşıdılar

Hurda kamyoneti forklift ile taşıdılarAdıyaman'da kaza yaptıktan sonra hurdaya ayrılan kamyonetin forklift ile taşınması sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Hurda kamyoneti forklift ile taşıdılar



Adıyaman'da kaza yaptıktan sonra hurdaya ayrılan kamyonetin forklift ile taşınması sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.



Küçük Sanayi Sitesi'nde kaza yaptığı için hurdaya ayrılan kamyoneti hurdalığa taşımak için çekici yerine forklift kullanıldı. Boyut olarak kendisinden büyük bir aracı taşıyan forklifti görenler taşıma anını cep telefonları ile görüntüledi. Kamyonet, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hurdalığa götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı

Otobüs Şoförü, Yaralı Yolcuya İlk Müdahaleyi Yapıp Ambulansa Yetiştirdi

Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız

Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak