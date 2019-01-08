Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ı Sel Vurdu

Adıyaman'ı Sel Vurdu

43 dakika önce

Adıyaman'ı sel vurdu Vatandaşlar paçalarını dizlerine kadar çekip yolun karşısına geçti Araç plakaları sel sularına kapıldıADIYAMAN - Etkisini aralıksız devam ettiren yağmur yağışından dolayı Adıyaman'ın cadde ve sokakları sel suları bastı.

Adıyaman'ı sel vurdu
Vatandaşlar paçalarını dizlerine kadar çekip yolun karşısına geçti
Araç plakaları sel sularına kapıldı

ADIYAMAN - Etkisini aralıksız devam ettiren yağmur yağışından dolayı Adıyaman'ın cadde ve sokakları sel suları bastı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar paçalarını dizlerine kadar çekip çıplak ayakla sel sularından geçti.
Bir süredir etkisini devam ettiren şiddetli yağmur yağışından dolayı birinci, ikinci ve üçüncü çevre yolları, Atatürk Bulvarı, Karapınar Caddesi ile kent merkezinde bulunan birçok mahalledeki cadde ve ara sokaklarda göletler oluştu. Sel sularının geçtiği cadde ve sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş paçalarını dizlerine kadar çekerek çıplak ayakla yolun karşı tarafına geçebildi. Çoğu sürücünün araç kullanmakta güçlük çektiği sel sularına birçok araç plakası düştü. Plakalar sel sularıyla birlikte sürüklenerek gitti. Yağışların halen devam ettiği Adıyaman'da, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallelerinde de birçok ev ve iş yerini su bastığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

Araç, Adıyaman, 3. Sayfa
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