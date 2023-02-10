ADIYAMAN'I YIKAN DEPREM KAMERADA - Son Dakika
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ADIYAMAN'I YIKAN DEPREM KAMERADA

10.02.2023 11:55

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem anında, Adıyaman'daki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem anında, Adıyaman'daki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Yerin beşik gibi sallanması ve ortaya çıkan ışık hüzmesi, görüntülerde yer aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan; dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıkladığı rakamlara göre 3 bin 105 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 716 kişinin yaralandığı, 1939 da binanın yıkıldığı Adıyaman'daki depremin şiddetini yansıtan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Kampüsü'nün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; depremin başlamasıyla ortaya çıkan ışık hüzmesi ile ağaçların, araçların ve karşıdaki binaların beşik gibi sallanması, yerin yukarı ve aşağı yönlü hareketi yer aldı.

Kaynak: DHA
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Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

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