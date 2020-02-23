Adıyaman İHH'dan İdlib'deki yetimler yararına kermes - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman İHH'dan İdlib'deki yetimler yararına kermes - Son Dakika

Adıyaman İHH'dan İdlib'deki yetimler yararına kermes

6 saat önce

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki yetimler yararına kermes düzenledi.

Adıyaman İHH'dan İdlib'deki yetimler yararına kermes, System.String[]

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki yetimler yararına kermes düzenledi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan kermese vatandaşlar katıldı.

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, İdlib'deki yetim aileler ve mağdurlar için kermes düzenlediklerini söyledi.

İzci, şunları kaydetti:

"Halkımız sağolsun sağduyulu davranıyor. Kermesimiz 2 gün sürecek. Elde edilen gelir İdlib'de savaştan kaçarak göç eden yetim aileler ve mağdur kardeşlerimize verilecek."

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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