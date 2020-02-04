Adıyaman iki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardı - Son Dakika
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Adıyaman iki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardı

6 saat önce

İki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki duvar arasına sıkışan köpek, köylüler tarafından kazma ve kürek ile 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

İki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki duvar arasına sıkışan köpek, köylüler tarafından kazma ve kürek ile 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, dün, Kahta'ya bağlı Narince köyünde meydana geldi. İki evin duvarı arasında sıkışan köpeği fark eden çocuklar, ailelerine haber verdi. Bunun üzerine köylüler, kazma ve kürek ile köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Sokak köpeği, köylülerin 1 saat süren çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Köpek, daha sonra gözden kayboldu.

Adıyaman iki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardı

Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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