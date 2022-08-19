Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

19.08.2022 17:35
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 10 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 10 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesine denetimlerine aralıksız devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri M.S'yi kent merkezinde durdurmak istedi. Bu esnada kaçmaya çalışan şahıs ile polis arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Kovalama sonrası yakalanan M.S'nin yapılan üst aramasında 13 gram eroin maddesi, 9 gram metamfetamin maddesi ve 0,70 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda şahsın üzerinden uyuşturucudan elde ettiği değerlendirilen 7 bin 660 TL ile 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yine durumundan şüphelenilerek durdurulan Ö.Y'nin üzerinden 4.50 gram metamfetamin maddesi, 4.50 gram esrar, E.G.D ve Y.T'nin üzerinden 13.44 gram metamfetami ele geçirildi. Öte yandan Y.T'ye uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 9 bin 837 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 5 yıllığına el konuldu.

Yine durumundan şüphelenilerek durdurulan şahıslardan H.Y.,ile M.Y'nin üzerinden 4.40 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı P.G'den 6 fişek halinde 3.70 gram eroin, adet sentetik ecza hap, K.B. M.E. ve M.D., isimli şahıslardan 32.80 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

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