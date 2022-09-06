Denetimler sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan ve aranmaları bulunan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 678 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimde, 76 umuma açık yer ve 18 tekel bayisi denetlendi. Titizlikle yürütülen denetimde 49,63 gram esrar maddesi, 0,58 gram metamfetamin maddesi, 0,38 gram Afyon sakızı, 1,52 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 33 adet kartuş ele geçirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da, 'Narko ilçe uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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