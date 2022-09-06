Adıyaman'da, 'Narko ilçe uygulaması' yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da, 'Narko ilçe uygulaması' yapıldı

06.09.2022 15:20
Adıyaman'da, 'Narko ilçe uygulaması' yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Besni ilçesinde 'Narko ilçe uygulaması' gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Besni ilçesinde 'Narko ilçe uygulaması' gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yunus ekipleri, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde özel harekat destekli uygulama yapıldı.

Yapılan denetimler esnasında şüpheli görülen şahısların üst aramaları ve kimlik sorguları gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan ve aranmaları bulunan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 678 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimde, 76 umuma açık yer ve 18 tekel bayisi denetlendi. Titizlikle yürütülen denetimde 49,63 gram esrar maddesi, 0,58 gram metamfetamin maddesi, 0,38 gram Afyon sakızı, 1,52 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 33 adet kartuş ele geçirildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da, 'Narko ilçe uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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