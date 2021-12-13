Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ergüder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ergüder, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Müdür Ergüder, haber kategorisinde ??????? Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Ergüder, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.