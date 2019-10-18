Son Dakika Haberleri: Adıyaman İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Adıyaman İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Adıyaman İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Adıyaman İl Genel Meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Adıyaman İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Adıyaman İl Genel Meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Meclis Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, harekatın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatıldığını hatırlattı.

Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini aktaran Erdoğan, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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