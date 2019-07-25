Adıyaman İl İstihdam toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı üçüncü toplantısı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı üçüncü toplantısı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.



İl düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesine ilişkin faaliyetler ile aktif işgücü programlarının belirlenmesi ve ildeki istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesine yönelik çalışmaları değerlendirmek amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı üçüncü toplantısı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.



Toplantının gündemini okuyan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, bir önceki toplantıda alınan kararları özetleyerek, İŞKUR İl Müdürlüğünün 2019 yılında aldığı kararlar, hayata geçirdiği projeler, yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili kurulu bilgilendirdi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, "Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanması kapsamında Engelli bireyler tarafından sunulan Engelli kendi işini kurmaya yönelik proje uygun görülmüş olup, engelli bireye kendi işini kurması için gerekli olan mali desteğin verileceğini" kaydetti.



İşgücünün istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 59'u istihdam garantili, 21'i istihdam garantisiz, 10'ü girişimcilik kursu ve 58'sı özel politika kursu olmak üzere toplam 148 adet kurs açıldığını belirten Vali Aykut Pekmez, "Açılan bu kurslara 893'ü erkek, 2 bin 245'i kadın olmak üzere 3 bin 138 kişi katılmıştır. Aynı dönemde 412 adet İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiş, bu programlardan 1.054'ü erkek ve 995'i kadın, olmak üzere toplam 2.049 kişi faydalandırılmıştır. Toplum Yararına Programları kapsamında, Ocak-Haziran döneminde toplam 41 adet program açılmış bu programlarda 1.087'si erkek ve 1.873'ü kadın olmak üzere toplam 2.960 kişi istihdam edilmiştir. 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 560 kurs programı açılmış bu programlara 1.947'si erkek ve 3.240'ı kadın olmak üzere toplam 5.187 kişi katılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Aktif İşgücü programı faaliyetleri ve Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan ödeme; 41 milyon 872 bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 12 milyon 671 Bin Türk lirası ödeme ile birlikte, işsiz vatandaşlarımıza toplam 54 milyon 543 bin lira ödeme yapılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda yıl içerisinde işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" dedi.



Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleşen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.



Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Karakuş, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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