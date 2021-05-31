Adıyaman İl Özel İdaresi 2021 Yılı Asfalt Sezonunun Startını Verdi - Son Dakika

Kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırarak yaptığı çalışmalarla köyleri daha yaşanılabilir hale getiren Adıyaman İl Özel İdaresi, asfalt sezonu kurban kesimiyle başlattı.

Asfalt Sezonunun başlamasıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'la birlikte İl Özel İdaresine ait Kahta Yolu Kuruçay mevkiinde bulunan asfalt plentinde incelemelerde bulundu.

Günlük 2000 m3 asfalt üretimi yapan Asfalt Plentinde incelemelerde bulunan Vali Çuhadar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'tan asfalt üretim tesisinin durumu, çalışma kapasitesi ve üretilen malzemenin kalitesi ile yapılan programa uygun çalışma takvimi hakkında bilgi aldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Asfalt Plentindeki incelemelerinin ardından merkeze bağlı Çemberlitaş Köyüne geçerek burada asfalt sezonunu açtı.

Bakım ve onarım çalışmaları yapılan grup köy yollarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çuhadar, yola dökülen asfalt malzemesini yakından inceleyerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan 2021 yılı asfalt sezonunun kırsal kesime hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün itibariyle asfalt sezonumuzu başlatmış bulunuyoruz. İl Özel İdaremizin yol ağı 4 bin km civarındadır. Bunun en az 3 bin km'sinde bakım ve onarım çalışmaları yapacağız. Bu iş için 4 ayrı ekibimiz görevlendirilmiştir. Şu anda eş zamanlı olarak Adıyaman merkez başta olmak üzere, Kahta, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerimizde ekiplerimiz bakım onarım çalışmalarını sezon boyunca devam ettirecek. Asfalt plentimiz, sezon boyunca 140 bin m3 asfalt üretimi yapacak. Günlük üretimimizde yaklaşık 2 bin m3 tekabül etmektedir. Kırsal kesimin kalkınması noktasında İl Özel İdaremiz kırsala yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Vatandaşlarımıza yol konusunda ve Özel İdarenin diğer hizmetleri noktasında biraz daha sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Özel İdaremiz adaletli bir şekilde bütün köylerimize hizmet götürüyor. Şu anda bizim değmediğimiz ve ulaşamadığımız bir kırsal alanımız yoktur. Bütün amacımız hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetini ve kentimizin yaşam kalitesini daha üst noktalara çıkartmaktır. Asfalt sezonunun ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu hizmetlerin köylerimize ulaştırılmasında emeği geçen İl Genel Meclis Başkanımıza, Meclis Üyelerimize ve İl Özel İdare Genel Sekreterimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.