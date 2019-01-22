Son Dakika Haberleri: Adıyaman İl Özel İdaresine Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi

Adıyaman İl Özel İdaresine Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adıyaman İl Özel İdaresine hibe edilen 5 çöp toplama aracıyla 143 çöp konteyneri, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Adıyaman İl Özel İdaresine Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adıyaman İl Özel İdaresine
hibe edilen 5 çöp toplama aracıyla 143 çöp konteyneri, düzenlenen törenle hizmete
sunuldu.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aykut Pekmez, araçların ve çöp konteynerlerinin İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen teslim törenine katıldı.

Aykut Pekmez, son yıllarda İl Özel İdaresi tarafından kırsal
kesime yönelik hayal bile edilemeyecek çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan
yatırımlarla köylerin şehirlerden bir eksiği kalmadığını ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Kırsal kesimin altyapısının,
yolunun, içme suyunun yanında temizliği de gerçekleştiriliyor. Şehirdeki bütün imkanlar
köylerimizde de olacak. İl Özel İdaremiz Adıyaman'a hizmet ağını, tüm köylerimize
ulaştıracak şekilde çöp toplama hizmetini sunmaya başlayacak. Bu gerçekten anlamlı ve
önemli bir iş. Tüm dünyada çevreye duyarlılığın arttığı bir dönemde köylerimizin de bundan istifade etmesi gerekiyordu. Daha önce İl Özel İdaresinde 6 olan çöp toplama araç sayısı hibe
edilen araçlarla birlikte 11'e çıkmıştır. Hibe edilen 5 araç ve 143 konteynerle çok
daha güzel, temiz ve yaşanabilir köyler oluşturmak adına hizmetler sunacağız."

Konuşmaların ardından Vali Aykut Pekmez ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 5 tam
donanımlı çöp toplama aracının anahtarını şoförlerine teslim ederek, hayırlı olması dileğinde
bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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