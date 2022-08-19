Adıyaman İl Ambulans Servisinde şoför olarak görev yapan 20 kişiye, teorik olarak bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma gibi konular anlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ambulans şoförlerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika

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