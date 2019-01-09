Adıyaman İlçelerinde Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
2 saat önce
Adıyaman ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman
ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor.
Bir haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilenirken ilçelerde işyerini açmak isteyenler ise traktörle işyerine ulaşımı sağlıyor.
Merkeze bağlı 35, Besni
6, Çelikhan
20, Gerger
36, Gölbaşı
20, Kahta
6, Sincik
15 ve Tut
ilçelerinde 2 olmak üzere toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:56 Kaynak: DHA
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