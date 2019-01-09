Son Dakika Haberleri: Adıyaman İlçelerinde Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Adıyaman İlçelerinde Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

2 saat önce

Adıyaman ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İlçelerinde Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Adıyaman ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bir haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilenirken ilçelerde işyerini açmak isteyenler ise traktörle işyerine ulaşımı sağlıyor.

Merkeze bağlı 35, Besni 6, Çelikhan 20, Gerger 36, Gölbaşı 20, Kahta 6, Sincik 15 ve Tut ilçelerinde 2 olmak üzere toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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