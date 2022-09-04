ADIYAMAN'ın Besni
ilçesinde 230 polisin katıldığı narkotik uygulamasında aranan 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Besni genelinde uygulama yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği narkotik uygulaması, dronlarla da görüntülendi. Uygulamada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 43 tabanca mermisi ve 1 tabanca ele geçirildi, ayrıca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Adıyaman
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da 230 polisli 'narkotik' uygulamasında 4 gözaltı - Son Dakika
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