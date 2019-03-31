Adıyaman'ın Besni İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Eyyup Mehmet Emre kazandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Eyyup Mehmet Emre kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Eyyup Mehmet Emre 7 bin 962, Saadet Partisi adayı Reşit Alkan 4 bin 135, CHP adayı Vakkas Açar 2 bin 958 oy aldı.

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