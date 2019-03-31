Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın Besni İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Adıyaman'ın Besni İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Eyyup Mehmet Emre kazandı.

Adıyaman'ın Besni İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Eyyup Mehmet Emre kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eyyup Mehmet Emre 7 bin 962, Saadet Partisi adayı Reşit Alkan 4 bin 135, CHP adayı Vakkas Açar 2 bin 958 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA

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