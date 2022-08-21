Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi'ndeki bahçesinde bulunan badem ağacına çıkan Mustafa T., bir anlık dikkatsizlik sonucu ağaçtan düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı Mustafa T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağaçtan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

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