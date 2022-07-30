Besni'de otomobil yandı - Son Dakika
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Besni'de otomobil yandı

30.07.2022 14:46
Besni'de otomobil yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde harekat halindeki otomobil yandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde harekat halindeki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Adıyaman'a gitmekte olan Bülent Uluçay sevk ve idaresindeki 26 AL 073 plakalı Mazda marka otomobil hareket halinde iken Besni şehir merkezi çıkışında motor kısmından dumanlar yükseldi. Kısa sürede dumanların yerine alevler aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülürken otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Mazda, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Besni'de otomobil yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Besni'de otomobil yandı - Son Dakika
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