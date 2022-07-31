KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı - Son Dakika
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KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı

31.07.2022 16:54
KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, KPSS'ye girmek için yola çıktıkları öğrenilen sürücüler, otomobillerinin çarpışması sonucu yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, KPSS'ye girmek için yola çıktıkları öğrenilen sürücüler, otomobillerinin çarpışması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KPSS'ye gittikleri öğrenilen Mert Gök yönetimindeki 31 EC 367 araç ile Osman Gürsoy yönetimindeki 27 PG 244 plakalı araç, Besni-Adıyaman Karayolu 5. kilometrede çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de takla atarak yan yattı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri olan Mert Gök ile Osman Gürsoy yaralandı. Her iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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KPSS öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi KPSS öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi KPSS'nin ilk oturumu başladı KPSS'nin ilk oturumu başladı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Tragger, KPSS, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı - Son Dakika
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