OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

20.08.2022 17:12

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Besni karayolunun yolunun 20'nci kilometresinde Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Yakut yönetimindeki 02 AAR 366 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü İbrahim Yakut ile otomobilde bulunan Hatice Yakut, Ayşe Yakut ve Uğur Ulu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil fıstık bahçesine yuvarlandı Otomobil fıstık bahçesine yuvarlandı Gaziantep'te kaza yapan otobüsün İstanbul Otogarından çıkış anı kamerada Gaziantep'te kaza yapan otobüsün İstanbul Otogarından çıkış anı kamerada
Kaynak: DHA

Gaziantep, Besni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika
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