Feci kazaya neden olan otobüs nasıl devrildi? Yaralı yolcu her şeyi anbean anlattı

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Besni karayolunun yolunun 20'nci kilometresinde Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Yakut yönetimindeki 02 AAR 366 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü İbrahim Yakut ile otomobilde bulunan Hatice Yakut, Ayşe Yakut ve Uğur Ulu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Besni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika

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